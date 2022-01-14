Финляндия пока не планирует вступать в НАТО

Финляндия пока не планирует вступать в НАТО

В свою очередь в РФ ответили, что "ценят" нейтралитет Швеции и Финляндии.

Финляндия пока не планирует вступать в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, передает Reuters.

"Финляндия не обсуждает присоединение к НАТО и пока не имеет таких планов на будущее. Политика безопасности Финляндии остается неизменной", — заявил Хаависто.

Комментируя заявление министра иностранных дел Польши о том, что Европа ближе к войне, чем когда-либо за 30 лет, Хаависто сказал, что он понимает давление на Украину и Польшу из-за нарастания напряженности на их границах.

"Но я надеюсь, что мы не в такой ситуации", — сказал глава МИД Финляндии.

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО стала предметом международных дебатов на этой неделе, когда Россия и США провели в Женеве переговоры по вопросам политики безопасности, отмечает издание.

В свою очередь министр иностранных прав России Сергей Лавров заявил, что "ценит" нейтралитет Швеции и Финляндии. Лавров обвинил Альянс в том, что его члены якобы не уважают суверенитет Финляндии и Швеции, "пытаясь спровоцировать их присоединение к НАТО".

Почему Швеция и Финляндия не в НАТО: историческая справка

Украина – не единственный западный сосед РФ, чье вероятное присоединение к НАТО волнует Кремль. После Второй мировой войны власти Финляндии опасались, что СССР будет пытаться втянуть ее в блок социалистических стран и влиять на ее политику. Поэтому она провозгласила нейтралитет, чтобы не раздражать Москву. Однако после развала Советского Союза Финляндия стала членом ЕС в 1995 году.

Также страна сотрудничает с НАТО с 1994 г. и присоединилась к Партнерству с расширенными возможностями в 2014 г. после аннексии Россией Крыма.

Похожая история и со Швецией. После второй мировой войны Швеция решила не вступать в НАТО и заявила о своем нейтралитете.

В 2014 г. во время оккупации Крыма Россией некоторые шведские лидеры предполагали, что Стокгольм должен рассмотреть вопрос о присоединении к НАТО. Однако тогда Швеция ограничилась присоединением к Партнерству с расширенными возможностями НАТО.

Ранее в Финляндии резко ответили на требования РФ об отказе от НАТО.

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