Фінляндія поки не планує вступати до НАТО

Фінляндія поки не планує вступати до НАТО

Своєю чергою у РФ відповіли, що "цінують" нейтралітет Швеції та Фінляндії.

Фінляндія наразі не планує вступати до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, інформує Reuters.

"Фінляндія не обговорює приєднання до НАТО й поки не має таких планів на майбутнє. Безпекова політика Фінляндії залишається незмінною", — заявив Хаавісто.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Польщі про те, що Європа є ближчою до війни, ніж будь-коли за 30 років, Хаавісто сказав, що він розуміє тиск на Україну та Польщу через наростання напруженості на їхніх кордонах.

"Але я сподіваюся, що ми не в такій ситуації", — сказав голова МЗС Фінляндії.

Можливість вступу Фінляндії та Швеції до НАТО стала предметом міжнародних дебатів цього тижня, коли Росія та США провели у Женеві переговори з питань безпекової політики, зазначає видання

Своєю чергою міністр закордонних прав Росії Сергій Лавров заявив, що "цінує" нейтралітет Швеції та Фінляндії. Лавров звинуватив Альянс у тому, що його члени начебто не поважають суверенітет Фінляндії та Швеції, "намагаючись спровокувати їхнє приєднання до НАТО".

Чому Швеція і Фінляндія не в НАТО: історична довідка

Україна — не єдиний західний сусід РФ, чиє ймовірне приєднання до НАТО хвилює Кремль. Після Другої світової війни влада Фінляндії побоювалася, що СРСР намагатиметься втягнути її до блоку соціалістичних країн і впливати на її політику. Саме тому вона проголосила нейтралітет, щоб не дратувати Москву. Проте після розвалу Радянського Союзу Фінляндія у 1995 році стала членом ЄС.

Також країна співпрацює з НАТО від 1994 року і приєдналася до Партнерства з розширеними можливостями в 2014 році після анексії Росією Криму.

Схожа історія і зі Швецією. Після Другої світової війни Швеція вирішила не вступати в НАТО і заявила про свій нейтралітет.

У 2014 р. під час окупації Криму Росією, деякі шведські лідери припускали, що Стокгольм має розглянути питання про приєднання до НАТО. Проте тоді Швеція обмежилася приєднанням до Партнерства з розширеними можливостями НАТО.

Раніше у Фінляндії різко відповіли на вимоги РФ про відмову від НАТО.

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