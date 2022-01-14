Найбільші кібератаки: де слабкі місця в українській системі захисту

Україна - це буквально полігон для хакерів, нас атакують найчастіше.

Кілька урядових сайтів, включно з порталом "Дія", зазнали зовнішнього втручання минулої ночі. Справу розслідує СБУ. Україна не вперше піддається хакерським нападам. Від початку російської агресії ці напади відбуваються набагато частіше і майже щоразу їх пов'язують саме з діями російських хакерів.

Про найбільші кібератаки та слабкі місця в українській системі захисту - 14 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Блекаути, збої платіжних систем, блокування роботи органів влади, аеропортів, банків та енергокомпаній - від початку війни Україна регулярно стає об'єктом кібератак. Наприкінці 2015-ого хакери влаштували масштабне знеструмлення у кількох регіонах України. На кілька годин 80 тисяч споживачів залишились без світла. Вже за рік кібернападу зазнали Держказначейство, Мінфін і Пенсійний фонд. Через нього на кілька днів зависли бюджетні платежі. Ці атаки аж ніяк не випадкові, адже їхній масштаб не під силу поодиноким зловмисникам, каже Єгор Аушев, який керує компанією, що відбиває кібератаки.

Де слабкі місця в системі кіберзахисту і як убезпечити свої персональні дані | Новини України

"Якщо готується атака на об’єкт критичної інфраструктури, то вона рік готується. Потрапляють хакери, вони очікують команди, вони нічого не роблять. Іноді інфраструктура починає навіть краще працювати, бо вони все налаштовують, щоб їх не знайшли. І потім поступає команда, щоб влаштувати колапс – вони це роблять все одночасно", - зазначає він.

2017-ого одразу 60 країн світу зазнали лиха від однієї з наймасштабніших кібератак. Та почалось усе саме з України. Вірус-здирник "Petya" паралізував як урядові, так і комерційні структури. В Україні не працювали сотні компаній - банки, телеканали, найбільший аеропорт та навіть турнікети в метро. Та найгірше, що незахищеними від "Petya", який блокував комп'ютери, вимагаючи гроші, виявились об'єкти критичної інфраструктури, такі, як атомні станції.

Вже за два тижні правоохоронці вилучили обладнання компанії "M.E.Doc", через яку поширювався вірус "Petya". Ця спецоперація, як стверджували силовики, запобігла повторній масштабній атаці через безневинну програму бухгалтерського обліку, яку створили в Україні на заміну забороненій російській 1С бухгалтерії. Нинішній кібернапад фахівці називають цілком очікуваним.

Однією з головних проблем фахівці вважають необізнаність: працівники стратегічних компаній без остраху відкривають підозрілі електронні листи та завантажують неперевірені програмні файли.

Законодавство з кібербезпеки у зародковому стані, а постійного контролю за безпекою немає навіть на критично важливих об'єктах. Водночас, кажуть, Україна - це буквально полігон для хакерів, нас атакують найчастіше. Хоча такі проблеми мають й інші країни. Нещодавно атаку на об'єкти критичної інфраструктури не змогли відбити у США.

Нагадаємо:

Кібератака, яку було здійснено на сайти державних органів в ніч проти 14 січня, є "формою гібридних дій, яку Україна засвідчує вже не перший рік". Є кілька версій, хто міг стояти за хакерською атакою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.