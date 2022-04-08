В Буче оккупанты убили экс-депутата, поддерживавшего Россию

Оккупанты застрелили экснардепа в его же доме.

Российские оккупанты убили в Буче бывшего народного депутата Александра Ржавского, который был сторонником пророссийских взглядов.

Оккупанты застрелили его в собственном доме.

Об этом сообщил главный редактор "Фактов" Александр Швец в Facebook.

По его словам, Ржевский отрицал вероятность вторжения РФ в Украину и еще в середине февраля заявлял, что "россияне – гуманный народ, что они не вели себя как фашисты в аннексированном Крыму – следовательно, они не нападут на Украину и тем более не будут совершать зверских преступлений против мирного населения".

"Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В его же доме. На глазах у людей. Московские «братья» показали ему своё истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался", — написал Швец.

Напомним, мэр Бучи рассказал, как на его глазах российские военные убивали людей.

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