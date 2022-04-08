У Бучі окупанти вбили ексдепутата, який підтримував Росію

Окупанти застрелили екснардепа у його ж будинку.

Російські окупанти вбили у Бучі колишнього народного депутата Олександра Ржавського, який був прихильником проросійських поглядів.

Окупанти застрелили його у власному будинку.

Про це повідомив головний редактор "Фактів" Олександр Швець у Facebook.

За його словами, Ржавський заперечував ймовірність вторгнення РФ в Україну і ще в середині лютого заявляв, що "росіяни – гуманний народ, що вони не поводилися як фашисти в анексованому Криму – отже, вони не нападуть на Україну і тим більше не вчинятимуть звірячих злочинів проти мирного населення".

"Коли до Бучі увійшли війська агресора і окупанти оселилися у його великому маєтку, Ржавський намагався з ними порозумітися. Але одного разу обурився їхньою поведінкою і відмовився наливати горілку. Був тут же безжально застрелений. У його ж будинку. На очах у людей. Московські "брати" показали йому своє справжнє обличчя. Щоб вже навіть не сумнівався", – написав Швець.

Нагадаємо, мер Бучі розповів, як на його очах російські військові вбивали людей.

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