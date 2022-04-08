В Японии готовятся объявить о новых санкциях против России

В Японии готовятся объявить о новых санкциях против России

Ограничения будут касаться импорта российского угля.

В пятницу, 8 апреля, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о новых санкциях против России из-за военных преступлений, совершенных оккупантами против мирных жителей в Украине.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации издания, новые санкционные меры будут касаться отрасли энергетики. В частности, в Японии намерены ограничить импорт российского угля.

Начало пресс-конференции, на которой будет объявлено о новых санкциях, ожидается после 18:00 (12:00 по киевскому времени).

Ранее японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда объявил о том, что власти будут постепенно снижать объем импорта угля из РФ. В 2021 г. Япония получала из России 13% от общего объема импортного угля.

Напомним, в четверг, 7 апреля, Министерство финансов США объявило о введении санкций против восьми физических лиц РФ и около 30 российских структур. Новые санкции, введенные из-за развязанной Кремлем войны против Украины, в частности, затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса".

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