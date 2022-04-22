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"Це надихає": в Міноборони повідомили про великі втрати окупантів, але вони ще мають запас

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"Це надихає": в Міноборони повідомили про великі втрати окупантів, але вони ще мають запас

Getty Images

Російські війська зазнають колосальних втрат у війні проти України, проте в них ще є великий запас, зокрема ракет.

Російські окупанти мають можливість лагодити свою техніку і знову ставити її до бою.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини" 22 квітня.

"Ворог зазнає колосальних втрат. Генеральний штаб ЗСУ щодня ці втрати публікує. Якщо говоримо про особовий склад – це понад 21 тисяча. Якщо говорити про техніку – сотні танків, сотні літаків, вертольотів, бронемашин тощо. Величезна кількість", – розповіла Маляр.

"Але з одного боку це надихає. З іншого боку – ми повинні бути свідомі, що в Росії великий запас, скажімо, ракет. У них є можливість цю техніку лагодити і знову ставити її до бою", – зауважила заступниця міністра.

Водночас вона відзначила, що в російській армії виникли серйозні проблеми з постачанням комплектувальних для техніки.

"Втім, у них є зараз дуже серйозні проблеми з постачанням комплектувальних, тому що більшість їхньої техніки все-таки використовує комплектувальні західного виробництва. І на сьогодні через санкції вони не можуть відлагоджувати, зокрема авіацію, тому що у них просто припинилося постачання комплектувальних", – пояснила Маляр.

Нагадаємо, українська розвідка з’ясувала, що в Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних деталей, попри розрекламоване "імпортозаміщення".

Луганська область тимчасово захоплена російськими окупантами на 80 відсотків (жестовою мовою)

Луганська область тимчасово захоплена російськими окупантами на 80 відсотків (жестовою мовою)

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