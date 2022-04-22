"Це надихає": в Міноборони повідомили про великі втрати окупантів, але вони ще мають запас

"Це надихає": в Міноборони повідомили про великі втрати окупантів, але вони ще мають запас

Російські війська зазнають колосальних втрат у війні проти України, проте в них ще є великий запас, зокрема ракет.

Російські окупанти мають можливість лагодити свою техніку і знову ставити її до бою.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини" 22 квітня.

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"Ворог зазнає колосальних втрат. Генеральний штаб ЗСУ щодня ці втрати публікує. Якщо говоримо про особовий склад – це понад 21 тисяча. Якщо говорити про техніку – сотні танків, сотні літаків, вертольотів, бронемашин тощо. Величезна кількість", – розповіла Маляр.

"Але з одного боку це надихає. З іншого боку – ми повинні бути свідомі, що в Росії великий запас, скажімо, ракет. У них є можливість цю техніку лагодити і знову ставити її до бою", – зауважила заступниця міністра.

Водночас вона відзначила, що в російській армії виникли серйозні проблеми з постачанням комплектувальних для техніки.

"Втім, у них є зараз дуже серйозні проблеми з постачанням комплектувальних, тому що більшість їхньої техніки все-таки використовує комплектувальні західного виробництва. І на сьогодні через санкції вони не можуть відлагоджувати, зокрема авіацію, тому що у них просто припинилося постачання комплектувальних", – пояснила Маляр.

Нагадаємо, українська розвідка з’ясувала, що в Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних деталей, попри розрекламоване "імпортозаміщення".

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