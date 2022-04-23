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Стало известно, когда генсек ООН посетит Украину: названа дата

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Стало известно, когда генсек ООН посетит Украину: названа дата

Associated Press

Антониу Гутерреш встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибудет в Украину 28 апреля 2022 года.

Об этом в сервисе микроблогов Twitter сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Согласно сообщению, Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также с сотрудниками учреждений ООН в Украине Гутерреш пообщается о расширении гуманитарной помощи народу Украины.

Напомним, что ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 26 апреля встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Генеральный секретарь посетит Москву, где состоится рабочая встреча и обед с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Накануне представитель ООН заявил, что Гутерреш просит провести отдельные аудиенции с Путиным в Москве и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить настоятельную необходимость установления мира.

Гутерреш хотел бы обсудить "срочные шаги по установлению мира в Украине и будущего многосторонности на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права".

Напомним, накануне Россия ответила отказом на предложение генсека ООН о введении в Украину "пасхального перемирия".

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