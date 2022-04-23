Нью-Йорк выделит 2 миллиона долларов для беженцев из Украины: детали

Нью-Йорк является домом для крупнейшей украинской общины Америки.
Нью-Йорк выделит 2 млн долларов из городского бюджета для оказания помощи проживающим в городе гражданам Украины, в том числе беженцам, спасающимся от российского вторжения.
Об этом заявил мэр Эрик Адамс, пишет Укринформ.
Эти средства пойдут на юридическую поддержку, услуги перевода, решение социальных вопросов украинцев.
«Нью-Йорк является домом для крупнейшей украинской общины Америки, и мы солидарны со всеми пострадавшими как здесь, так и за рубежом. Мы – город иммигрантов и готовы с распростертыми объятиями оказать любую необходимую поддержку новоприбывшим», – сказал Адамс.
Целевое финансирование юридических услуг, перевода и расходов на переселение будет координироваться городскими агентствами и украинскими общественными организациями, отметила заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальных услуг Энн Уильямс-Исом.
«Украинская община уже давно является яркой частью Нью-Йорка, и мы готовы поддержать наших украинских братьев и сестер в это трудное время и будем рады всем прибывшим в Нью-Йорк», — добавила она.
«Эта мера важна оперативностью, с которой команда мэра Адамса среагировала на вчерашнее сообщение президента Джо Байдена о программе содействия перемещенным лицам из Украины в США, — сказал в комментарии Укринформу генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов. — Что убедительно свидетельствует о серьезном настроении города все активнее приобщаться к поддержке украинцев как на Родине, так и здесь, в Соединенных Штатах».
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