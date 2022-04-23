В США может исчезнуть одна из самых больших рек в стране

В США может исчезнуть одна из самых больших рек в стране

Американская река Колорадо, которая является источником питьевой воды для 40 миллионов человек, быстро мелеет.

Одна из крупнейших в США река Колорадо, пересекающая семь штатов, оказалась под угрозой исчезновения из-за изменения климата и деятельности человека.

Об этом сообщили на сайте организации American Rivers.

По данным правительственного мониторинга засухи США, по состоянию на апрель 2022 года более 99 процентов территории бассейна реки Колорадо находятся в "аномально" или "экстремально" засушливом состоянии.

Специалисты объясняют обмеление реки тем, что люди начали потреблять больше воды, а также уменьшением ее пропускной способности из-за засухи.

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Эксперты предупреждают, что из-за ухудшения климатического кризиса ситуация будет ухудшаться, и к 2050 году уровень воды в Колорадо может упасть еще на 10-30 процентов. Они предлагают жителям городов, а также предприятиям промышленности и сельского хозяйства объединить усилия по сохранению водных ресурсов.

Река Колорадо, протекающая через семь штатов от Вайоминга до Калифорнии, отвечает за водоснабжение таких городов, как Финикс и Лас-Вегас. Она является источником питьевой воды для 40 миллионов человек. Кроме того, воду из Колорадо используют для полива сельскохозяйственных земель.

Напомним, в некоторых городах на севере Италии жителям грозят штрафы за трату воды из-за аномальной засухи в регионе. В некоторых городках объявили ограниченные нормы потребления воды.

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