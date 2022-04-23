У США може зникнути одна з найбільших річок у країні

Американська річка Колорадо, яка є джерелом питної води для 40 мільйонів людей, швидко міліє.
Одна з найбільших у США річка Колорадо, яка перетинає сім штатів, опинилася під загрозою зникнення через зміну клімату та діяльність людини.
Про це повідомили на сайті організації American Rivers.
За даними урядового моніторингу посухи США, станом на квітень 2022 року понад 99 відсотків території басейну річки Колорадо перебувають в “аномально” або “екстремально” посушливому стані.
Фахівці пояснюють обміління ріки тим, що люди почали споживати більше води, та зменшенням її пропускної здатності через посуху.
Експерти попереджають, що через погіршення кліматичної кризи ситуація погіршуватиметься і до 2050 року рівень води в Колорадо може впасти ще на 10-30 відсотків. Вони пропонують жителям міст, а також підприємствам промисловості та сільського господарства об'єднати зусилля щодо збереження водних ресурсів.
Ріка Колорадо, яка протікає через сім штатів від Вайомінга до Каліфорнії, відповідає за водопостачання таких міст, як Фінікс та Лас-Вегас. Вона є джерелом питної води для 40 мільйонів людей. Крім того, воду з Колорадо використовують для поливу сільськогосподарських земель.
Нагадаємо, у деяких містах на півночі Італії мешканцям загрожують штрафи за марнування води через аномальну посуху в регіоні. У деяких містечках оголосили обмежені норми споживання води.
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