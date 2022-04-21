Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і окремо з Путіним

Генсек ООН хоче зустрітися з Зеленським і окремо з Путіним

Дипломатичні представництва України та Росії отримали запрошення.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і окремо - з російським лідером Володимиром Путіним.

Таку тезу озвучив журналістам речник генсека Стефан Дюжаррік, - пише Укрінформ.

Гутерреш, за його словами, передав офіційні запити про зустрічі в Києві та в Москві постпредствам України та росії.

Генеральний секретар підкреслив, що в цей час великої небезпеки він хотів би обговорити невідкладні кроки з досягнення миру і майбутнє багатосторонності, заснованої на Статуті ООН і міжнародному праві.

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