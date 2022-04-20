"Динамо" не дотиснуло 7-разового чемпіона Румунії у благодійному поєдинку

У середу, 20 квітня, київське "Динамо" провело черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Суперником команди Мірчі Луческу став румунський "Клуж". Поєдинок завершився безгольовою нічиєю - 0:0 .

Зазначимо, що у цьому поєдику за "Динамо" вперше зіграв форвард Артем Довбик. Він з’явився на полі на 79-й хвилині замість Артема Бєсєдіна.

Благодійний матч відкрила українська співачка Юлія Саніна зворушливим виконанням гімну України.

Цей поєдинок став третім в серії благодійних поєдинків "киян" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" та турецький "Галатасарай".

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