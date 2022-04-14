"Динамо" переміг 22-разового чемпіона Туреччини у благодійному поєдинку

"Динамо" переміг 22-разового чемпіона Туреччини у благодійному поєдинку

"Кияни" здобули другу перемогу поспіль з ідентичним рахунком.

У четвер, 14 квітня, у Стамбулі на стадіоні "Неф" відбувся другий благодійний матч київського "Динамо".

Підопічні Мірчі Луческу зустрічалися з місцевим "Галатасараєм" і впевнено перемогли з рахунком 3:1 .

У першому таймі команда Мірчі Луческу відзначилася двічі. Голи на рахунку Віталія Буяльського та Артема Бесєдіна.

Після перерви Галатасарай скоротив відставання завдяки Баришу Йилмазу. Турок забив гол неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика. Остаточний рахунок зустрічі встановив Віктор Циганков.

Зазначимо, що в наступному поєдинку "Динамо" зустрінеться з "ЧФР" Клуж. Зустріч відбудеться 20 квітня. Початок – о 21:30.

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