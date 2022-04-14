Скандал у "Динамо": гравець молодіжної команди виявився сином одного з ватажків "ЛНР", його негайно вигнали з команди

Скандал у "Динамо": гравець молодіжної команди виявився сином одного з ватажків "ЛНР", його негайно вигнали з команди

Кияни обурені поведінкою 18-річного футболіста.

Нападник "Динамо" Київ U-19 Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої "ЛНР" Уварова Максима Анатолійовича.

Про повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

"Динамо" провело внутрішнє розслідування і встановило достовірність цієї інформації.

"Ми не схвалюємо "сталінські методи", в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне питання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів, Уваров не одразу дав позитивну відповідь! Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем", - йдеться у повідомленні.

Артур Уваров провів 6 матчів і відзначився 2 голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у "Динамо" з академії "Шахтаря".

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