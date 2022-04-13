Підтримали дії Путіна: в Україні відкрили кримінальні справи проти трьох російських шахістів

Підтримали дії Путіна: в Україні відкрили кримінальні справи проти трьох російських шахістів

Аналогічне звинувачення висунули гросмейстеру Карякіну.

В Україні відкрили кримінальну справу проти російських шахістів Анатолія Карпова, Аркадія Дворковича та Сергія Шипова.

Про це повідомляє Федерація шахів України.

Кримінальне провадження розпочато за фактами поширення росіянами закликів до війни та посягання на територіальну цілісність України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області та наразі триває.

Раніше кримінальну справу відкрили проти російського шахіста Сергія Карякіна, який народився в українському Сімферополі. Гросмейстер публічно підтримав військове вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, ФІДЕ відсторонила збірні РФ і Білорусі від участі в турнірах під егідою організації. Водночас шахісти з обох країн зможуть брати участь в індивідуальних турнірах під прапором ФІДЕ. Також ФІДЕ розірвала контракти зі спонсорами з Росії та Білорусі.

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