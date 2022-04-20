Арестович розповів, куди хоче "дострибати" армія РФ на півдні України 

Російські війська наразі наступають на двох напрямках - на Донбасі та на півдні.

Задум армії Росії простий – хоробро пробити нашу оборону, вийти до Слов’янська, оточити його, і Краматорськ також. Захопити цей вузол, залізти на гору Карачун. І звідти пустити хвостик на Барвінкове.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 20 квітня.

"А на півдні – радісно дострибати до Гуляйполя, захопити Гуляйполе і навіть, можливо, кудись там просунутися у бік Запоріжжя, принаймні за їхнім планом. Але є таке російське прислів’я: "Расчитали на бумаге, а забыли про авраги, а по ним ходить". Там дуже багато канав у тій місцевості. Наступати там дуже і дуже важко. Це як правило вузькі стежки в лісі. Грязюка, болото, вирви, мости розбиті, річки… Там здуріти можна", - каже Арестович.

Він додав: "Що робить традиційно російська армія? Теж, що і під Києвом – вона заганяє туди 25 тисяч військ і нападаються їх туди засунути. Справа, зліва обійти дуже важко, наші завжди знають, де вони наступатимуть. Один в один, як під Києвом. Так хотіли взяти Київ, що забили всі дороги колонами, що всліпу можна було стріляти, все одно попадеш".

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що за три дні "великого наступу" війська РФ нікуди не просунулися.

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