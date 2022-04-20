"Нема ніякого просування": Арестович прокоментував "успіхи" армії РФ на Донбасі

За три дні "великого наступу" війська РФ нікуди не просунулися.

"Успіхи" російських військових на Донбасі хіба що інформаційні.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Російська армія старається. Вони старанно намагаються робити так, як їх учили. Наступають "героїчно". Але у армії РФ є 4 вороги:

російське політичне керівництво;

російське командування "операцією";

дороги;

дурні", - перерахував Арестович.

За його словами, ЗСУ хочуть зустрітися з російською армією по-справжньому, але ворог все ще добирається і ніяк не може пройти перші чотири перепони.

"Насправді вся ця "операція" змістилася в інформаційну всіх тих людей у РФ, які за це все відповідають, і як завжди роблять це вкрай невміло, але намагаються: і Рубіжне "взяли", і кудись там просуваються… Якщо коротко - нема ніякого просування. Як раніше, вони намагаються нащупати місця у нашій обороні, як і раніше, б’ють артилерією, авіацією, ми б’ємо по ним… Сторони не поспішають", - сказав Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють спроб взяти штурмом територію "Азовсталі" у Маріуполі. Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму відеозверненні.

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