"Нет никакого продвижения": Арестович прокомментировал "успехи" армии РФ на Донбассе

Через три дня "большого наступления" войска РФ никуда не продвинулись.
"Успехи" российских военных на Донбассе разве что информационные.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
"Российская армия старается. Они старательно пытаются делать так, как их учили. Наступают "героически". Но у армии РФ есть 4 врага:
- российское политическое руководство;
- российское командование "операцией";
- дороги;
- дураки", — перечислил Арестович.
По его словам, ВСУ хотят встретиться с российской армией по-настоящему, но враг все еще добирается и никак не может пройти первые четыре препятствия.
"На самом деле вся эта "операция" сместилась в информационную всех тех людей в РФ, которые за это все отвечают, и как всегда делают это крайне неумело, но пытаются: и Рубежное "взяли", и куда-то там продвигаются… Если коротко – нет никакого продвижения. Как раньше, они пытаются нащупать места в нашей обороне, по-прежнему бьют артиллерией, авиацией, мы бьем по ним... Стороны не спешат", — сказал Арестович.
Напомним, российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом территорию "Азовстали" в Мариуполе. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем видеообращении.
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