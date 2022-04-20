На футбольной арене в Чернигове нашли неразорванную бомбу – глава ОВА

На футбольной арене в Чернигове нашли неразорванную бомбу – глава ОВА

На домашнем стадионе черниговской "Десны" обнаружили неразорванную бомбу.

Снаряд был идентифицирован как авиационная бомба ФАБ-500.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Отметим, что ФАБ-500 преимущественно используется военно-воздушными силами РФ и весит 500 кг.

В минувшие выходные на арене состоялся футбольный матч – первый после обстрела стадиона российскими войсками.

Также на прошлой неделе приступили к демонтажу разрушенной трибуны стадиона, где домашние матчи в чемпионате Украины проводит черниговская "Десна".

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