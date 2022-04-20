На футбольной арене в Чернигове нашли неразорванную бомбу – глава ОВА

На домашнем стадионе черниговской "Десны" обнаружили неразорванную бомбу.
Снаряд был идентифицирован как авиационная бомба ФАБ-500.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Отметим, что ФАБ-500 преимущественно используется военно-воздушными силами РФ и весит 500 кг.
В минувшие выходные на арене состоялся футбольный матч – первый после обстрела стадиона российскими войсками.
Также на прошлой неделе приступили к демонтажу разрушенной трибуны стадиона, где домашние матчи в чемпионате Украины проводит черниговская "Десна".
Читайте также:
Футболист "Зари": своих детей буду воспитывать в огромной ненависти к России
"Молчание – это измена": Свитолина требует полного отстранения российских и белорусских теннисистов
"Спасите Мариуполь": львовянин выиграл "золото" на Играх непокоренных и поддержал полк "Азов"