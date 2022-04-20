Страны G7 направят Украине 50 млрд евро: Шольц сообщил детали

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает возможным предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро в пределах G7

Украина получит финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро в пределах G7. По словам немецкого канцлера, значительная часть средств уже направлена Украине, а сейчас перед руководством стран стоит задача предоставления всей суммы.

Об этом Олаф Шольц сказал по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран, пишет Spiegel.

"В рамках нашего председательства в "Группе семи" мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в должном объеме", — отметил канцлер.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у стран G7 50 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета.

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