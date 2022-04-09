Евросоюз выделит миллиард евро в поддержку Украины

Часть денег передадут странам, принимающим украинских беженцев.

Европейская Комиссия выделит 1 млрд евро в поддержку Украины и стран, принимающих беженцев в результате российского вторжения.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Reuters.

"600 миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут в пограничные государства, которые делают такую отличную работу и помогают прибывающим беженцам", — рассказала глава Еврокомиссии.

Напомним, 8 апреля фон дер Ляен побывала с визитом в Украине и передала президенту Владимиру Зеленскому опросник от ЕС, заполнение которого является необходимым шагом для придания государству статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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