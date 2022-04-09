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Євросоюз виділить мільярд євро на підтримку України

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Євросоюз виділить мільярд євро на підтримку України

Частину грошей передадуть країнам, що приймають українських біженців.

Європейська Комісія виділить 1 млрд євро на підтримку України та країн, що приймають біженців внаслідок російського вторгнення.   

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

"600 мільйонів з них підуть Україні, українській владі і частково Організації Об'єднаних Націй. І 400 мільйонів євро підуть до прикордонних держав, які роблять таку чудову роботу і допомагають біженцям, що прибувають", – розповіла голова Єврокомісії.

Нагадаємо, 8 квітня фон дер Ляєн побувала з візитом в Україні та передала президентові Володимирові Зеленському опитувальник від ЄС, заповнення якого є необхідним кроком для надання державі статусу кандидатана вступ до Євросоюзу.  

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