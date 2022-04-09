У Полтавській області змінили тривалість комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

У Полтавській області змінюється тривалість комендантської години.

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Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Від неділі, 10 квітня, комендантська година буде розпочинатися о 21.00. Закінчуватиметься о 05.00. Це на годину менше, ніж було до цього.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх мають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Також необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу.

У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття.

Нагадаємо, у Гостомелі та Ірпені триває посилена комендантська година. У громадах Київської області, які перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури.

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