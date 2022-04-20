Країни G7 направлять Україні 50 млрд євро: Шольц повідомив деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає можливим надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро в межах G7

Україна отримає фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро в межах G7. За словами німецького канцлера, значна частина коштів вже направлена Україні, а зараз перед керівництвом країн стоїть завдання щодо надання всієї суми.

Про це Олаф Шольц сказав за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн, пише Spiegel.

"У рамках нашого головування в "Групі семи" ми готові і активно допомагаємо уряду України відповідно до його прохання про надання фінансової допомоги в належному обсязі", - зазначив канцлер.

Раніше повідомлялося, що Україна запросила у країн G7 50 мільярдів доларів, аби покрити дефіцит бюджету.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.