Країни G7 направлять Україні 50 млрд євро: Шольц повідомив деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає можливим надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро в межах G7
Україна отримає фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро в межах G7. За словами німецького канцлера, значна частина коштів вже направлена Україні, а зараз перед керівництвом країн стоїть завдання щодо надання всієї суми.
Про це Олаф Шольц сказав за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн, пише Spiegel.
"У рамках нашого головування в "Групі семи" ми готові і активно допомагаємо уряду України відповідно до його прохання про надання фінансової допомоги в належному обсязі", - зазначив канцлер.
Раніше повідомлялося, що Україна запросила у країн G7 50 мільярдів доларів, аби покрити дефіцит бюджету.
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