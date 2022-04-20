Ф'юрі та "Викрадач трупів" влаштували "гарячу" дуель поглядів перед чемпіонським боєм (відео)

Ф'юрі та "Викрадач трупів" влаштували "гарячу" дуель поглядів перед чемпіонським боєм (відео)

У ніч проти 24 квітня британці битимуться на стадіоні "Вемблі".

Володар титулу WBC в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі та його співвітчизник Ділліан Вайт на прізвисько "Викрадач трупів" провели традиційну дуель поглядів напередодні їхнього поєдинку.

Боксери зустрілися поглядами після фінальної пресконференції. Не обійшлося без емоцій - команди Ф'юрі та Вайта вступили у гучну перепалку.

Утім, до бійки справа не дійшла. Боксери попросили представників своїх команд заспокоїтися. Все завершилося тим, що Ф'юрі жартував, дивлячись в очі своєму опоненту, після чого боксери потиснули руки.

Поєдинок Ф'юрі - Вайт відбудеться в ніч проти 24 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме пояс WBC, який належить "Циганському королю".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ф'юрі анонсував завершення кар'єри після бою з Вайтом.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. В останньому бою, який відбувся у жовтні минулого року, він захистив титул WBC, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 34-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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