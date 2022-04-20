Клуж - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У середу, 20 квітня, київське "Динамо" проведе черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Суперником команди Мірчі Луческу буде румунський "Клуж". Зустріч відбудеться на стадіоні "Константін Радулеску" в румунському місті Клуж-Напока.

Цей поєдинок стане третім в серії благодійних поєдинків "киян" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" та турецький "Галатасарай".

Дивіться поєдинок українського гранда з 7-разовим чемпіоном Румунії в прямому ефірі на нашому сайті.

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