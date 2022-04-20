Клуж - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У середу, 20 квітня, київське "Динамо" проведе черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.
Суперником команди Мірчі Луческу буде румунський "Клуж". Зустріч відбудеться на стадіоні "Константін Радулеску" в румунському місті Клуж-Напока.
Цей поєдинок стане третім в серії благодійних поєдинків "киян" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" та турецький "Галатасарай".
Дивіться поєдинок українського гранда з 7-разовим чемпіоном Румунії в прямому ефірі на нашому сайті.
Читайте також:
Стала відома серйозність травми Малиновського: чи допоможе він збірній України в матчах відбору ЧС-2022
"Врятуйте Маріуполь": львів'янин виграв "золото" на Іграх нескорених та підтримав полк "Азов"
Позбавили відзнаки: окупаційна влада Криму "покарала" Усика за "русофобію"