Російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви

Російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську: є жертви

Російські війська 19 квітня завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Окупанти били по інфраструктурі та певних об'єктах міста.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Сьогодні були ракетні удари по місту Краматорську: били по інфраструктурі та певних об'єктах. Унаслідок ударів одна людина загинула, а троє дістали поранення, зараз медики борються за їхнє життя", – розповів голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, за добу 18 квітня російські війська здійснили 21 обстріл по 17 населених пунктах Донецької області. Серед них, зокрема, був і Краматорськ.

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