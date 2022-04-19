Російському каналу заборонили транслювати фінал Кубка Франції: в країні-агресорці закотили істерику

Європейський футбол продовжує зникати з телебачення окупантів.

Фінальний матч Кубка Франції між "Ніццою" та "Нантом" не покажуть у Росії. Правовласник заборонив показ поєдинку на території країни-агресорки, яка розв'язала війну проти України.

"Сумною" новиною поділився заступник генерального продюсера пропагандистського спортивного телеканалу "Матч ТВ" Василь Конов у своєму Telegram-каналі.

"Наші закордонні колеги вкотре, без пояснення причин і не маючи на це юридичних підстав, повідомили про обмеження сервісів: від сьогоднішнього дня SNTV зупиняє доступ до свого новинного сервісу (хайлайти та відео для випусків новин).

Із Франції надійшло повідомлення щодо Кубка Франції та призупинення прав, тобто фінал, який був у плані на 7 травня, в ефірі "Матч ТВ" ви не побачите", - написав Конов.

Додамо, що раніше контракти на трансляцію матчів у Росії розірвали англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) і французька Ліга 1.

Нагадаємо, російські телеканали та сервіси неодноразово підмінювали кадри з трансляцій європейських матчів, де гравці та уболівальники засуджували російське вторгнення до України. Також нещодавно у РФ вже втретє перервали трансляцію матчу Бундесліги, оскільки в ефір потрапляли кадри з банерами на підтримку України та проти війни.

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