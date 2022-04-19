Володимир Кличко - про війну в Україні: ми не можемо програти, інакше ми втратимо наш суверенітет та свободу

Володимир Кличко - про війну в Україні: ми не можемо програти, інакше ми втратимо наш суверенітет та свободу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко висловив впевненість у перемозі України у війні з російськими окупантами.

Легендарний боксер зазначив, що для українського народу поразка означатиме втрату всього.

"Ми не можемо програти цю війну, інакше ми втратимо наш суверенітет та свободу. Ми втратимо все. Як і Європа. Ми маємо захищатися. Ми переможемо", - написав Кличко у Twitter.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк запропонував запросити президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха до України, аби той на власні очі побачив наслідки жахливих злочинів окупантів у Київській області.

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