Володимир Кличко - про війну в Україні: ми не можемо програти, інакше ми втратимо наш суверенітет та свободу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко висловив впевненість у перемозі України у війні з російськими окупантами.
Легендарний боксер зазначив, що для українського народу поразка означатиме втрату всього.
"Ми не можемо програти цю війну, інакше ми втратимо наш суверенітет та свободу. Ми втратимо все. Як і Європа. Ми маємо захищатися. Ми переможемо", - написав Кличко у Twitter.
We cannot lose this war, or we will lose our sovereignty and freedom.— Klitschko (@Klitschko) April 19, 2022
We would lose everything.
So would Europe.
We must defend.
We will win.#FreeUkraine #WeAreAllUkrainians #StandWithUkraine #StopTheWar #Ukraine #United #StandTogether #StopWar pic.twitter.com/M8bfRV3yxt
Нагадаємо, що олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк запропонував запросити президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха до України, аби той на власні очі побачив наслідки жахливих злочинів окупантів у Київській області.
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