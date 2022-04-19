В ООН прокоментували, скільки триватиме війна в Україні

В ООН прокоментували, скільки триватиме війна в Україні

Війна в Україні може затягнутися на тривалий час, хоча може стати менш інтенсивною.

В ООН вважають, що за даними військових аналітиків, війна в Україні може затягнутися на тривалий час.

Про це в ефірі канадського телеканалу СВС висловився Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, пише Укрінформ.

Гранді додав, що це може спровокувати гуманітарні проблеми. Він висловив сподівання на те, що світові політики будуть інтенсивніше займатись політичним пошуком для вирішення війни.

"Сподіваюся, трапиться диво й політичне вирішення буде досягнуте, оскільки в іншому разі ми матимемо справу з гуманітарною катастрофою ще багато років", - сказав Філіппо Гранді.

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