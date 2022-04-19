Генсек ООН закликав встановити в Україні "великоднє перемир'я"

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я".

На думку Генсека ООН, бойові дії слід припинити на чотири дні, починаючи від 21 квітня.

Про це Гутерріш заявив у зверненні 19 квітня.

За його словами, "необхідно від 21 квітня оголосити чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні".

"Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у зв'язку зі Страсним тижнем, починаючи від Великого четверга і до неділі", - сказав Гутерріш.

Генсек додав, що ООН готова направити гуманітарну допомогу до постраждалих від російського вторгнення українських міст. Він уточнив, що йдеться про Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ. Гутерріш підкреслив, що це можливо лише в тому разі, якщо перемир'я набуде чинності.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що "дає 99%" на те, що наступ російських військ на Донбасі та Півдні провалиться.