Лікарні і цвинтарі: росіяни масово мінують захоплені території

Окупанти мінують дороги, поля, кладовища, ліси та лісопосадки на тимчасово захоплених територіях України.

Російські окупанти проводять мінування тимчасово окупованих територій на сході та півдні України.

Про це інформує Міноборони.

Так, в ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) росіяни провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг.

У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано. Самі загарбники виправдовують свої дії необхідністю недопущення проїзду волонтерського транспорту та українських ДРГ.

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З лікарні Пологівського району (Запорізька область) російські військові вивели всіх хворих та персонал. Персоналу повідомили про звільнення і заборону повертатися на робочі місця. На внутрішній території лікарні проведено мінування.

В селі Федорівка Пологівського району росіяни замінували всі дороги, поля, лісопосадки та навіть території кладовищ.

Раніше Володимир Зеленський розповів, навіщо окупанти мінували все перед відступом з північної України.

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