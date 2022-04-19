Навальний відреагував на вбивство у Бучі свого "родича"

Опозиціонер вкотре закликав росіян виходити на мітинги, аби зупинити російського диктатора.

Опозиціонер Олексій Навальний, відреагував на вбивство окупантами у Бучі свого "родича".

У своєму Facebook Навальний написав, що російські військові вбили невинного чоловіка лише через його прізвище. Опозиціонер вважає, що окупанти гадали, що вони родичі.

"Всі обставини вказують на те, що його вбили через прізвище. Тому й паспорт покинули демонстративно. Абсолютно невинну людину путінські кати (ну а як ще назвати їх? не "російські солдати" ж) убили за те, що ми з ним однофамільці. Мабуть, сподівалися, що родич. Я не знаю, чи він родич мені. Він родом із того ж села, що й мій батько", - прокоментував Навальний.

Разом з тим, опозиціонер, який наразі перебуває у в'язниці, закликав росіян виходити на мітинги. За його словами, війну в Україні розв'язав біснуватий маніяк, і його необхідно негайно зупинити.

"Цю війну розв'язав біснуватий маніяк, одержимий якимись мареннями про геополітику, історію та устрій світу. Цей маніяк не зупиниться сам. Обов'язок кожного зробити хоч якийсь, хоч найменший внесок у те, щоб зупинити цю війну та усунути Путіна від влади. Протестуйте, де можете та як можете. Бездіяльність найгірша. І зараз її наслідок – смерть", - додав Навальний.

Нагадаємо, у Бучі 12 березня російські військові розстріляли чоловіка. Біля тіла українця лежав його відкритий паспорт. Чоловіка звали Ілля Навальний.

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