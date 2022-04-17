У Бучі росіяни розстріляли чоловіка через, імовірно, його прізвище - Bild

У Бучі росіяни розстріляли чоловіка через, імовірно, його прізвище - Bild

Чоловіка звали Ілля Навальний.

У Бучі 12 березня російські військові розстріляли чоловіка через, імовірно, його прізвище, передає видання Bild.

Біля тіла українця лежав його відкритий паспорт. Чоловіка звали Ілля Навальний.

У паспорті було вказано і місце народження Іллі - село Залісся Чорнобильського району. Там народився батько та жили бабуся і дідусь російського опозиціонера Олексія Навального.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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