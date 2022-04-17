РФ продовжує обстрілювати Одеську область з окупованого Криму

Ситуація повністю під контролем Збройних Сил України.

Ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних Сил України та Військово-Морських Сил, однак РФ намагається і далі обстрілювати регіон з окупованого Севастополя та Криму.

Про це повідомили в пресслужбі ВМС ЗСУ.

Військовослужбовці національного флоту разом з іншими підрозділами оборонного сектору підготували позиції для зустрічі російських солдатів та можуть завдати ефективного удару, повідомили у ВМС.

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Росія, за даними пресслужби, раніше намагалася висадити свої диверсійні групи з моря, а також підходили на своїх кораблях до берегів Одещини, щоб завдати ракетного удару, але їх знищувала українська ППО.

А у пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що в Чорноморській операційній зоні продовжують маневрувати озброєні ракетами російські кораблі. Рівень загрози ракетних ударів та висадки десанту залишається високим.

Раніше стало відомо, що російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку в Одесі та області.