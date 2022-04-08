Російські війська завдали ракетного удару неподалік Одеси

В місті та області запроваджено комендантську годину, нагадав Марченко.

Російські війська 8 квітня завдали ракетного удару неподалік від Одеси. Загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомив голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", – сказав він у відеозверненні.

Він також нагадав, що в ніч проти 8 квітня окупанти завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, в Одеській області запроваджується комендантська година – від 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня.

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