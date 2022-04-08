Російські окупанти з Криму випустили ракети по Одеській області

Російські окупанти з Криму випустили ракети по Одеській області

Ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти.

Військові РФ завдали ракетного удару трьома керованими ракетами по Одеській області з Кримського півострову. В результаті обстрілу було пошкоджено дві будівлі та є поранені.

Про це повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров.

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"На фоні ракетних ударів звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки", – сказав офіцер.

На півдні російські окупанти намагаються атакувати Україну із землі, моря та неба.

Раніше стало відомо, що російські кораблі продовжують маневрування поблизу Одеси, тому залишається загроза висадки ворожого десанту.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області захисники України знищили десантний корабель окупантів.

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