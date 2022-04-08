Нові умови для українських переселенців в Німеччині: що потрібно знати / Pexels

Нові умови для українських переселенців в Німеччині: що потрібно знати

Нові умови для українських переселенців в Німеччині: що потрібно знати

В Німеччині для тимчасових переселенців з України вирішили покращити соціальні гарантії. Яку допомогу тепер можуть отримати українці, які втікають від війни - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Від 24 лютого 2022 року після вторгнення Росії до України, багато українців виїхало за кордон. Кожна країна пропонує для вимушених переселенців різноманітні соціальні гарантії та фінансову допомогу. Нещодавно певні зміни прийняли в Німеччині. Відтепер для українців, які отримали тимчасовий захист в Німеччині доступний рівень підтримки за соціальною програмою Hartz VI. Що це таке і на що можна чекати?

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2 млрд євро було виділено німецьким урядом для підтримки українців, які вимушено покинули свою країну та поселилися в Німеччині. Про це повідомили в Deutsche Welle. Всі ці кошти підуть на утримання переселенців в рамках програми соціального забезпечення Hartz VI. Це неофіційна назва програми по безробіттю, яка існує в країні. При чому, громадяни України отримають такий самий рівень підтримки, що і німці в рамках програми.

Яка допомога доступна українцям?

З 1 червня 2022 року українці, які тимчасово перебувають в Німеччині, зможуть отримувати базові соціальні виплати. Їхній місячний розмір в середньому сягає 400 євро (близько 12 817 гривень). Також переселенці отримають і інші можливості. Зокрема:

полегшений доступ до центрів зайнятості та охорони здоров'я;

можливість швидше вступити на безкоштовні курси вивчення німецької мови.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца: "Включення до базової системи соціального забезпечення Німеччини полегшить українським біженцям інтеграцію та перебування в Німеччині".