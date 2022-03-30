Ворог проводить повітряну розвідку: поблизу Одеси маневрують ворожі кораблі 

Ворог намагається атакувати з повітря.

Російські кораблі продовжують маневрування поблизу Одеси, тому залишається загроза висадки ворожого десанту.

Про це повідомив в Телеграмі офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

“Ворожі кораблі продовжують маневрування, загроза висадки десанту залишається. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Однак сили ППО і вся система захисту нашого регіону налагоджена чітко, готові протидіяти будь-яким провокаціям противника, в тому числі з використанням особливостей ландшафту", - зазначив Назаров.

Він також наголосив, що ситуація в області залишається стабільною і контрольованою.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області захисники України знищили десантний корабель окупантів.

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