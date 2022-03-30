У Житомирській області змінили тривалість комендантської години

Комендантська година буде розпочинатися пізніше.

Від середи, 30 березня, зміниться тривалість комендантської години в Житомирскій області.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Тепер комендантська година в регіоні буде розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме від 21:00 до 6:00 ранку.

Протягом цього часу для громадян діють певні обмеження, необхідні задля їхньої безпеки. У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття.

Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області почали боротися з порушникам комендантської години, а також з порушниками правил дорожнього руху. На блок-постах порушникам від 28 березня почали вручати повістки на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи Збройних сил.