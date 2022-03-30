У Путіна вирішили, що не будуть виносити на переговори питання Криму

У Путіна вирішили, що не будуть виносити на переговори питання Криму

Росія вважає Крим своїм за конституцією.

У Путіна виключили з переговорів питання про Крим.

Про це повідомив під час брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Крим - це частина РФ, і за нашою конституцією ми не можемо обговорювати ні з ким долю територій РФ, долі російських регіонів, це виключено, це записано у нашій Конституції", - Пєсков.

Він додав, що вторгатися на територію Криму Росія не буде, бо це її територія.

Він також заявив пресі, що не обговорюватиме з нею нюанси переговорів Росії з Україною.

Нагадаємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк уточнив питання щодо Криму. Так пропонується зафіксувати позиції Росії та України та протягом 15 років проводити двосторонні перемовини про статус півострова. Україна та Росія зобов'язуються протягом цього часу не вирішувати питання збройним шляхом.