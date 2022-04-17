"Ракети “Нептун” зацікавили світові країни" — Єрмак

Крилату ракету розробили у Київському конструкторському бюро “Промінь”.

Світові країни зацікавилися виробленими в Україні крилатими ракетами “Нептун”. Однією з таких було знищено російський корабель “Москва”.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Ракети “Нептун” зацікавили світові країни після успішного знищення ракетного крейсера “Москва”, — наголосив Єрмак.

Зазначимо, що крилаті ракети "Нептун" є маловисотними протикорабельними. Призначені для знищення наводних суден водотоннажністю до п'яти тисяч тонн.

Крилату ракету розробили у Київському конструкторському бюро “Промінь”. Застосовуватися вона може з кораблів, авіації та наземних пускових установок. На озброєнні в Україні стоїть з 2020 року.

Нагадаємо, що Союзмультфільм у паніці видаляє пророчий мультик 1973 року. Юзери побачили чимало фатальних збігів у мультиплікаційній картині.

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