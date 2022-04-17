Перетин кордону на автомобілі: все, що треба знати водіям

Перетин кордону на автомобілі: все, що треба знати водіям

В умовах війни багато українців перетинають кордони на власному авто. Яка процедура перетину, документи, які потрібні для цього в матеріалі ТСН.ua

Список документів передбачених міжнародним та національним законодавством для перетину кордону

Національне посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам.

Згідно Конвенції про дорожній рух зразок посідчення водія установлений у Директиві 91/439/ЄЕС, повинен бути замінений на єдиний зразок у вигляді пластикової карти.У посвідченні водія згідно Конвенції крім реквізитів повинна бути вказана дата закінчення строку посвідчення.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

В свідоцтві повинно бути вказано:

П.І.Б. і місце проживання власника техпаспорту;

порядковий (реєстраційний) номер;

рік випуску автомобіля;

назва марки і моделі автомобіля, заводу-виробника транспортного засобу;

порядковий номер шасі (заводський або серійний номер заводу-виробника);

дозволена максимальна вага (для вантажних ТЗ);

дата закінчення терміну дії свідоцтва, якщо вона обмежена.

Вся особиста інформація дублюється латиницею.

Державний розпізнавальний знак України

На державному номерному знаку транспортних засобів повинен відображатися розпізнавальний знак України, Згідно з вимогами Конвенції про державний рух розпізнавальний знак повинен складатись з однієї-трьох заголовних літер латинського алфавіту. Індивідуальні номерні знаки дійсні лише на території України.

Договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності

Однією з умов безвізового перетину кордону з ЄС українців є наявність сертифікату «Зелена картка» - договору міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 28 лютого 2022 року Національний банк України, Міністерство закордонних справ України та Міністерства державних органів Польщі, Словаччини, Молдови та Угорщини домовились, що громадяни України можуть перетнути за кордон на власному автомобілі без полісів страхування Зелена карта. Але наявність полісу цивільного страхування автомобіля є обов'язковою в інших Європейських країнах. Заміною Зеленої карти може стати інша європейська автоцивілка.

Детальніше про надання послуг страхування українських авто за кордоном

У Польщі страхові компанії ERGO, PZU та Warta безплатно надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності українським автовласникам, строком на 30 днів.

страхові компанії ERGO, PZU та Warta безплатно надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності українським автовласникам, строком на 30 днів. У Німеччині страхові компанії покривають страхові випадки українських автомобілістів до 31 травня 2022 року.

страхові компанії покривають страхові випадки українських автомобілістів до 31 травня 2022 року. У Чехії протягом 2 місяців після перетину українського кордону покривається шкода, заподіяна незастрахованим українським авто. Для українців створена гаряча лінія +420 251 032 834, також безкоштовна на 2 місяці.

протягом 2 місяців після перетину українського кордону покривається шкода, заподіяна незастрахованим українським авто. Для українців створена гаряча лінія +420 251 032 834, також безкоштовна на 2 місяці. Угорщина при перетину кордону надає можливість оформити прикордонне страхування на 30 днів за 3 євро при звичайній вартості у 240 євро, яке на території країн ЄС та Швейцарії.

при перетину кордону надає можливість оформити прикордонне страхування на 30 днів за 3 євро при звичайній вартості у 240 євро, яке на території країн ЄС та Швейцарії. У Молдові потрібно протягом 24 після перетину кордону придбати поліс страхування цієї країни.

потрібно протягом 24 після перетину кордону придбати поліс страхування цієї країни. Данія безплатно страхує терміном на 30 днів, Естонія безплатно страхує на 3 місяці (рішення тимчасове).

В кожній машині також повинна бути аптечка. Наказ МОЗ України №187 від 7 липня 1998 р.