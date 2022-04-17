"Ракеты "Нептун" заинтересовали мировые страны" — Ермак

Крылатую ракету разработали в Киевском конструкторском бюро "Промінь".
Мировые страны заинтересовались разработанными в Украине крылатыми ракетами "Нептун". Одной из таких был уничтожен российский корабль "Москва".
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"Ракеты Нептун заинтересовали мировые страны после успешного уничтожения ракетного крейсера "Москва", — подчеркнул Ермак.
Отметим, что крылатые ракеты “Нептун” являются маловысотными противокорабельными боеголовками, предназначенными для уничтожения наводных суден водоизмещением до пяти тысяч тонн.
Крылатую ракету разработали в Киевском конструкторском бюро “Промінь”. Применяться она может с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. На вооружении в Украине стоит с 2020 года.
Напомним, что Союзмультфильм в панике удаляет пророческий мультик 1973 года. Пользователи увидели немало роковых совпадений в мультипликационной картине.
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