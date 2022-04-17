ЕС выделил Украине еще 50 млн евро: на что пойдут эти деньги

ЕС выделил Украине еще 50 млн евро: на что пойдут эти деньги

Новое финансирование должно удовлетворить насущные гуманитарные потребности.

ЕС выделит еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

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Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достигает 143 миллионов евро.

Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 млрд. евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии на прошлой неделе.

Новое финансирование должно удовлетворить насущные гуманитарные потребности путем предоставления неотложной медицинской помощи, доступа к безопасной питьевой воде и гигиене, убежища и защиты, денежной помощи и поддержки против гендерного насилия.

Ранее стало известно, что Европейская Комиссия выделит 1 млрд евро в поддержку Украины и принимающих беженцев стран в результате российского вторжения.