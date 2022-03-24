Корабль армии РФ "Орск", который атаковали в Бердянске, не подлежит ремонту

"Орск" был спущен на воду еще в 60-х годах прошлого столетия, и его существование прекратилось у берегов города Бердянск.
Вооруженные Силы Украины уничтожили в Бердянске вражеский десантный корабль под названием Орск.
Во время брифинга в Медиа Центр Украина спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что ликвидированный корабль вражеской армии ремонту не подлежит.
“Подразделения ВСУ наносили удар по крупным десантным кораблям России, находившимся в порту города Бердянск. Как следствие, возник пожар на корабле проекта 1171 с последующей детонацией комплекта», – отметил Александр Мотузяник.
Как именно проходила ликвидация вражеского судна, раскрывать нельзя, но надо отметить, что операция прошла успешно.
Напомним, что капитаны уничтоженных судов еще в 2014 году предали Украину и перешли на сторону агрессора.
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