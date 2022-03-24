Корабель армії РФ “Орськ”, який атакували у Бердянську, не підлягає ремонту

Корабель армії РФ “Орськ”, який атакували у Бердянську, не підлягає ремонту

"Орськ" був спущений на воду ще у 60-х роках минулого століття і його існування припинилось у берегів міста Бердянськ.

Збройні Сили України знищили у Бердянську ворожий десантний корабель під назвою “Орськ”.

Під час брифінгу в Медіа Центр Україна речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що ліквідований корабель ворожої армії ремонту не підлягає.

“Підрозділи ЗСУ завдавали удар по великих десантних кораблях Росії, які перебували в порту міста Бердянськ. Як наслідок, виникла пожежа на кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією комплекту” – зазначив Олександр Мотузяник.

Як саме проходила ліквідація ворожого судна розкривати не можна, але треба зазначити, що операція пройшла успішно.

Нагадаємо, що капітани знищених суден ще 2014 року зрадили Україну та перейшли на бік агресора.

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