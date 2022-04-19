Навальный отреагировал на убийство в Буче своего "родственника"

Оппозиционер еще раз призвал россиян выходить на митинги, чтобы остановить российского диктатора.

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на убийство оккупантами в Буче своего "родственника".

В своем Facebook Навальный написал, что российские военные убили невинного мужчину только из-за его фамилии. Оппозиционер считает, что оккупанты думали, что они родственники.

"Все обстоятельства указывают на то, что его убили из-за фамилии. Поэтому и паспорт оставили демонстративно. Абсолютно невинного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их? не "русские солдаты" же) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник. Я не знаю, родственник ли он мне. Он родом из того же села, что и мой отец", — прокомментировал Навальный.

Вместе с тем, оппозиционер, который находится в тюрме, призвал россиян выходить на митинги. По его словам, войну в Украине развязал бесноватый маньяк, и его необходимо немедленно остановить.

"Эту войну развязал бесноватый маньяк, одержимый какими-то мечтами о геополитике, истории и устройстве мира. Этот маньяк не остановится сам. Обязанность каждого внести хоть какой-нибудь, хоть малейший вклад в то, чтобы остановить эту войну и отстранить Путина от власти. Протестируйте, где можете и как можете. Бездействие самое плохое. И сейчас его следствие – смерть", — добавил Навальный.

Напомним, в Буче 12 марта российские военные расстреляли мужчину. У тела украинца лежал его открытый паспорт. Мужчину звали Илья Навальный.

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