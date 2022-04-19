Більше зброї для перемоги: Нідерланди відправлять Україні бронетехніку

Нідерланди відправлять Україні більш важку техніку, зокрема бронетехніку.

Відтак, наша країна отримає більше зброї для перемоги.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак з посиланням на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.



"Також, нагадаю, що США включили до свого додаткового пакету допомоги для України важку артилерію", - сказав Єрмак.



Він також перерахував, що потрібно Україні зі зброї для перемоги над Росією.



"Наприклад, винищувачі, системи ППО, протикорабельні ракети, танки, безпілотники всіх видів, реактивні системи залпового вогню. Ми регулярно озвучуємо потреби нашим союзникам", - розповів Андрій Єрмак.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі в Україні триває друга фаза війни, яка визначить третю фазу.

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